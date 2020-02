BERNA - In piena lotta per il titolo - insieme a San Gallo e Basilea - lo Young Boys ha ingaggiato con la formula del prestito il difensore Jordan Lefort.

Il 26enne dell'Amiens (18esima forza del campionato di Ligue 1) potrà poi essere acquistato dal club bernese in via definitiva in estate. In totale vanta 33 presenze nel massimo campionato francese.