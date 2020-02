«Mbappé? Reazione da bambino viziato»

PARIGI (Francia) - Abituato a far parlare di sé per le sue prodezze in campo, questa volta il gioiellino del PSG Kylian Mbappé - già Campione del Mondo con la Francia - è finito sotto i riflettori per una reazione di stizza nei confronti di Thomas Tuchel. L'attaccante, sostituito nell'ultima gara con il Montpellier (con i suoi avanti 5-0...), ha lasciato infuriato il campo con il mister che, invano, ha cercato di spiegare le sue ragioni e rasserenarlo.

Mentre "Le Parisien" parla un incontro tra il giovane campione e Tuchel - con il ds Leonardo presente per cercare di ricucire lo strappo -, c'è chi (comprensibilmente) condanna la reazione di Mbappé.

«Vedere queste immagini mi ha fatto male - ha commentato Cristophe Dugarry, campione del mondo con la Francia nel ‘98 - Mbappé è un ragazzo che sin qui aveva dimostrato grande maturità, ma in una situazione del genere si è comportato come un bambino viziato».

Per Dugarry si tratta innanzitutto di una mancanza di rispetto. «Per i compagni e per il mister. Quando l’ho visto non ci volevo credere. È stata una mancanza di rispetto per il tecnico ma anche per chi stava in panchina, come Icardi e Cavani. Adoro Mbappé come calciatore, ma non lo vedrò più con gli stessi occhi».

keystone-sda.ch (Julien de Rosa)