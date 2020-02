«Gli infortuni di Sabbatini e Bottani hanno sconvolto i nostri piani»

LUGANO - L'allenatore del Lugano Maurizio Jacobacci è dispiaciuto per il pareggio ottenuto in casa contro il Neuchâtel Xamax. «Gli infortuni di Bottani e Sabbatini hanno influito molto sulla prestazione», ha analizzato il mister al termine dell'incontro. «Tutta la settimana prepariamo ogni partita in una certa maniera e poi dopo 10 minuti subentra una situazione del genere. Questo ha sconvolto i nostri piani, anche perché tutti sanno quanto Sabbatini e Bottani siano importanti per questo gruppo. Speravo almeno di recuperare Mattia, ma anche lui non poteva restare in campo».

Alla luce di questi fatti quanto è soddisfatto di questa partita? «Sinceramente mi sarei aspettato qualcosa in più. Peccato essere andati in vantaggio, ma non essere stati capaci ad arrivare alla pausa sull'1-0. Oltre a questo avremo potuto gestire molto meglio il secondo tempo, dove la palla non è circolata come avrebbe dovuto. Qualche pallone importante è arrivato, ma troppo poco. Forse è mancato anche un po’ d’ordine e qualche giocatore ha cercato di fare troppo, facendo anche un po' di confusione».

Baumann migliore in campo? «Direi proprio di sì. Ha disputato una grande partita. Faccio i complimenti a lui, ma anche a tutto il gruppo che alla fine è stato capace di soffrire e di portare a casa un punto importante».

keystone-sda.ch (PABLO GIANINAZZI)