«Dobbiamo essere un po' più cattivi...»

LUGANO - Il Lugano ha pareggiato a Cornaredo 1-1 contro lo Xamax e per quello che si è visto in campo - alla fine - i bianconeri possono essere soddisfatti per il punto conquistato. «Direi parzialmente», è intervenuto il bianconero Marco Aratore. «Ci sono stati due cambi veloci subito all’inizio, poi siamo andati in vantaggio, ma tutto sommato va bene anche così. Sono contento per come ha reagito la squadra. Abbiamo cercato di vincerla, ma non siamo stati capaci di trovare la seconda rete. In casa vogliamo sempre i tre punti, ma non sono arrivati, per cui c’è rammarico, ma guardiamo subito in avanti. Domenica ci aspetta il Thun e lì la vittoria è d’obbligo».

Non ci sono state grandi occasioni, ma nel secondo tempo avete premuto... «Siamo consapevoli che contro lo Xamax é sempre difficile giocare, a causa del loro gioco difensivo molto rigido. Non è facile trovare gli spazi, anche se abbiamo provato sulle fasce a trovare la giocata giusta, ma non è arrivata. È mancata un po' di cattiveria, sotto questo aspetto dobbiamo migliorare».











keystone-sda.ch (PABLO GIANINAZZI)