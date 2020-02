Solo un pari per il Lugano, Sabbatini e Bottani infortunati

LUGANO - In occasione del 20esimo turno di Super League, il Lugano non è andato oltre all'1-1 davanti ai propri tifosi contro il Neuchâtel Xamax.

Per l'occasione il tecnico dei padroni di casa Maurizio Jacobacci ha optato per il tridente offensivo composto da Aratore, Bottani e Holender, supportati da Covilo, Custodio e Sabbatini.

La sfida è inizialmente stata caratterizzata dal doppio infortunio che ha colpito i bianconeri e più precisamente Sabbatini e Bottani, scontratisi in un'azione di gioco e usciti dal campo rispettivamente al 12' e al 22', per Lovric e Gerndt. Le prime indiscrezioni trapelate indicano una distorsione a una caviglia per il capitano, mentre un sospetto trauma cranico per l'attaccante ticinese che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Per la cronaca è stato Maric ad aprire le danze al 35', mentre qualche istante più tradi Serey Die (41') ha ristabilito la parità su calcio di rigore, approfittando alla perfezione del fallo di Sulmoni ai danni di Karlen. Da segnalare la prestazione positiva offerta dall'estremo difensore Baumann, autore di un paio di interventi che hanno salvato il risultato.

Nell'altro incontro della serata la capolista Young Boys ha perso a Lucerna (0-2) in virtù dell'autorete di Lustenberger (81') e della segnatura di Eleke (93').

In classifica il Lugano è settimo (22 punti), due lunghezze in meno rispetto al Lucerna (24) - che è sesto - e sette in più dei neocastellani, noni. Dal canto suo l'YB frena in vetta (41), con Basilea (36) e San Gallo (38) che hanno la possibilità di ridurre lo scarto nello scontro diretto di domani (ore 16).

LUGANO - XAMAX 1-1 (1-1)

Reti: 35' Maric 1-0; 41' Serey Die (R) 1-1.

LUGANO: Baumann; Obexer, Sulmoni, Maric, Lavanchy; Custodio, Covilo, Sabbatini (12' Lovric); Bottani (22' Gerndt), Aratore, Holender (86' Daprelà).

keystone-sda.ch (PABLO GIANINAZZI)