Il Parma gela la Sardegna Arena al 94'!

CAGLIARI (Italia) - Nei primi anticipi della 22esima giornata di Serie A, il Cagliari ha sognato il successo fra le mura amiche contro il Parma fino al 94', momento in cui ha incassato il 2-2 a opera di Cornelius. In precedenza per la compagine sarda erano andati in rete Joao Pedro e Simeone, mentre per gli emiliani Kucka.

Qualche ora prima il Bologna aveva invece conquistato tre punti preziosi vincendo 2-1 in casa in virtù dei sigilii di Orsolini e Bani. Di Torregrossa su rigore la marcatura ospite.

In classifica il Cagliari e il Parma avanzano a braccetto e occupano la sesta posizione (32 punti), davanti al Milan (31) che deve però ancora giocare. Dal canto suo il Bologna insegue in nona piazza (30), mentre il Brescia chiude la graduatoria (15).

keystone-sda.ch (FABIO MURRU)