«Eriksen? Devo ancora capire bene cosa sia venuto a fare all’Inter»

MILANO (Italia) - Accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi e dal mister Antonio Conte, Christian Eriksen - prelevato dal Tottenham e messo sotto contratto fino al 2024 - è stato il colpo di mercato per eccellenza in questa sessione invernale. Classe ed eleganza da vendere fanno del danese un perfetto direttore d’orchestra per i nerazzurri, che vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto e ora hanno un'arma in più di assoluto valore.

Pur riconoscendone le grandi doti tecniche, l'ex capitano dell'Inter ed opinionista fisso di "Sky" Beppe Bergomi ha anche qualche piccolo "dubbio": «Rispetto agli altri che sono arrivati può dare qualcosa in più, ma voglio vederlo in Serie A - ha commentato - Devo essere onesto: a volte ci facciamo prendere dall’emotività, voglio vedere Eriksen qui da noi. Gli riconosco di essere un giocatore di qualità, piede, e in grado di dare i tempi alla squadra modificando un sistema di gioco. Se pensiamo ai minuti contro la Fiorentina non è però un giocatore che salta l’uomo. Devo ancora capire bene cosa è venuto a fare all’Inter. È un acquisto diverso dagli altri».

