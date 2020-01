"Caso" Gervinho: «È sparito, credo sia stato venduto»

PARMA (Italia) - Gervinho, ex attaccante della Roma attualmente legato al Parma, si prepara a fare le valigie e lasciare la Serie A. Il mercato à aperto e fin qui nulla di strano, ma il mister dei ducali Roberto D'Aversa - parlando in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari - ha fatto scoppiare il "caso" di calciomercato. Per l'ivoriano il futuro dovrebbe essere in Qatar - si parla di un accordo con l'Al Sadd, club allenato da Xavi - ma nell'operazione qualcosa sarebbe andato storto almeno a livello di comunicazione... con il mister che ha perso le tracce dell'attaccante.

«Mi chiedete se Gervinho è convocato per la trasferta di Cagliari? No, perché non so dove sia - ha spiegato il tecnico - Non si è presentato alle ultime tre sedute di allenamento e non lo vedo da giorni. Ha fatto pressione per andare via e quindi penso che sia stato venduto. Quattro giorni fa è venuto da me per parlare della possibilità di andare via. Il mercato è aperto, Gervinho per noi è stato un giocatore importante ma abbiamo un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della sua carriera fino a questo momento». Insomma l'addio pare ormai scontato, con Gervinho che lascerà il Parma dopo 48 presenze in campionato condite da 17 gol e 6 assist.