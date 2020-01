Uno-due San Gallo e il Lugano va ko

SAN GALLO – È terminata con una sconfitta dolorosa la prima partita ufficiale del 2020 per il Lugano. Chiuso in vantaggio il primo tempo, a San Gallo i bianconeri si sono inchinati 3-1.

Frenati da un mercato per il momento a un solo senso e dalle condizioni fisiche precarie di qualcuno dei loro cavalieri, i ticinesi hanno affrontato la trasferta sangallese con più di un dubbio ma, anche, con grande determinazione. Una prestazione attenta e continua avrebbe infatti regalato più di una chance a Sabbatini e soci, che pure partivano sfavoriti in casa di una delle sorprese della prima parte del campionato. Le buone intenzioni e le speranze della truppa di mister Jacobacci – giustificate – sono durate poco meno di un'ora. Giusto il tempo di firmare un primo tempo estremamente concreto, chiuso in vantaggio grazie alla rete di Bottani (40'), e di cominciare la ripresa con grande fiducia. Tra il 10' e il 12' della seconda frazione, però, il Lugano ha visto i propri piani andare a monte. I gol di Demirovic (55') e Ruiz (57') hanno infatti totalmente scompaginato le carte in tavola, vedendo i bianconeri passare da chip-leaders a spiantati. Spinto dal proprio pubblico, da un grande entusiasmo e da un punteggio positivo, a quel punto per il San Gallo è stato comodo gestire la situazione. E chiuderla del tutto al 73' quando, ancora Ruiz, ha bucato Baumann per il 3-1 definitivo.

SAN GALLO-LUGANO 3-1 (0-1)

Reti: 40' Bottani 0-1; 55' Demirovic 1-1; 57' Ruiz 2-1; 73' Ruiz 3-1.

LUGANO: Baumann; Obexer, Sulmoni, Maric, Lavanchy; Lovric (70' Gerndt), Sabbatini, Custodio (62' Covilo); Aratore (77' Sasere), Bottani, Holender.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)