Parma e Verona non smettono di stupire

PARMA (Italia) – La volata salvezza? Non fa per loro. Le sorprendenti Parma e Verona stanno completando una stagione molto, molto importante, nella quale stanno tenendo il ritmo delle squadre che corrono per l'Europa, piuttosto che quello proprio di chi lotta per salvarsi.

Una nuova gemma alla loro annata, le due protagoniste l'hanno aggiunta nella 21esima giornata di campionato. I Ducali si sono levati lo sfizio di battere 2-0 l'Udinese (reti di Gagliolo e Kulusevski) e, con i tre punti guadagnati, di affiancare Cagliari e Milan al sesto posto della classifica. Spinti dai gol di Dawidowicz, Pessina e Pazzini (su rigore), gli Scaligeri hanno invece sgambettato 3-0 il Lecce, salendo a quota 29 punti.

Pari senza gol, invece, tra Sampdoria e Sassuolo, con i blucerchiati che non sono riusciti a sfruttare il vantaggio dato da quasi 70' di superiorità numerica.

keystone-sda.ch (BARACCHI-CAMPANINI)