«Tornare al Napoli? Dopo la Juve potrei anche smettere»

TORINO (Italia) - Alla vigilia del suo ritorno a Napoli da grande ex, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Per il mister, che all'andata non era in panchina per colpa di una polmonite, sarà una gara indubbiamente speciale, con il ritorno al San Paolo alla guida della Juve. «Per me sarà una partita molto particolare, ma non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale - ha spiegato Sarri - Il nostro unico obiettivo saranno i tre punti».

A Napoli "Il Comandante" ha lasciato ottimi ricordi, ma ben difficilmente eviterà i fischi del San Paolo: in passato era successo anche al bomber Higuain. «I fischi li considererei una manifestazione d'affetto. Ero lì quando la Juve pagò la clausola di Higuain, perciò posso dire che furono ingiusti».

Il tecnico toscano, sollecitato su un possibile ritorno al timone del Napoli, ha poi parlato di futuro: «In questo momento non ho pensieri sul futuro, dopo questa esperienza posso pensare anche di smettere, non so quante energie mi resteranno. Se uno si sente svuotato di motivazioni conviene smettere. Non so se fra due anni, alla scadenza del contratto, sarò lo stesso: in tal caso proseguirò, altrimenti no».

Infine, pensando alla lotta scudetto con l'Inter, il tecnico ha parlato del possibile ingaggio di Eriksen da parte dei nerazzurri. «È un giocatore di grande levatura, ma qui a pensare che possa cambiare gli equilibri di un campionato ce ne passa».

keystone-sda.ch (CLAUDIO PERI)