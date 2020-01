Johan Djourou è un nuovo giocatore del Sion

SION - Dopo essere stato in prova per alcune settimane al Sion, Johan Djourou e i vallesani hanno trovato un accordo fino al termine del corrente campionato. «L'esperienza di Johan e le sue immense qualità calcistiche e umane non si discutono», ha analizzato il direttore sportivo Barthélémy Constantin sul sito del club. «Si tratta di un colpo per noi, tanto sul terreno di gioco quanto fuori. Johan ha conquistato tutti in occasione del ritiro in Spagna e siamo molto soddisfatti di essere giunti a un accordo con lui».

Ricordiamo che nella sua carriera il difensore 33enne ha difeso i colori, fra le altre squadre, di Arsenal (145 presenze) e Amburgo, mentre con la Nazionale svizzera è sceso in campo in 76 circostanze, realizzando due reti.

Per il giocatore si tratta inoltre di una prima assoluta in Super League, poiché prima di trasferirsi a Londra da molto giovane, Djourou giocava infatti nell'Etoile Carouge nel campionato cadetto.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)