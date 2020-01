Super League da 10 a 12 squadre? I club sono favorevoli

BERNA - La riforma della Super League potrebbe ben presto diventare realtà, con un allargamento da 10 a 12 squadre. I rappresentanti dei 20 club della Swiss Football League, riuniti a Berna, hanno discusso di questa possibilità, ed è emerso che la maggioranza dei dirigenti è favorevole all'aumento.

Ora, in occasione di un'assemblea generale straordinaria della SFL fissata per metà marzo, si deciderà se implementare o meno questa modifica. In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza, rimarrà in vigore la formula attuale.

Nel caso in cui la mozione passasse in futuro il campionato si giocherebbe su 38 partite. Dopo 33 match le squadre verrebbero divise in due gruppi. Le prime 6 lotterebbero per il titolo, mentre le ultime 6 della graduatoria giocherebbero per non retrocedere.