«Lugano? Sono un po' preoccupato: tante partenze e... nessun volto nuovo»

LUGANO - Il prossimo fine settimana riparte il campionato di Super League dopo la pausa invernale. Per l'occasione il Lugano - che occupa la sesta piazza in classifica (21 punti) - sarà di scena domenica pomeriggio a San Gallo (ore 16).

Livio Bordoli, cosa ne pensi della situazione attuale del Lugano?

«Sono un po' preoccupato perché sono andati via giocatori importanti - come Crnigoj, Junior e Vecsei - e non è arrivato nessun sostituto. Oltre a questo Gerndt non è al meglio poiché soffre di una fastidiosa pubalgia e Dalmonte - che poteva essere impiegato come seconda punta - è partito anche lui. Mancano indubbiamente almeno due uomini alla rosa, un centrocampista e un attaccante. Il vantaggio dei bianconeri è che hanno una buona solidità difensiva, però bisogna anche buttarla dentro».

La squadra ha comunque un discreto margine sulle ultime due della classe, ovvero Neuchâtel Xamax (14 punti) e Thun (9).

«La situazione è relativamente tranquilla, ma se i bianconeri nutrono il desiderio di raggiungere il quarto posto, bisogna intervenire sul mercato in entrata, anche per dare più qualità e quantità alla rosa. Quattro partenze sono tante, anche se in questo caso i giocatori finora meno impiegati come Guidotti per esempio, avranno più spazio. Sicuramente Renzetti ha qualcosa in mente, ma dovrà stare attento a far quadrare i conti. Anche se vuole il meglio per la sua creatura, da solo non può fare i miracoli».

Come vedi Maurizio Jacobacci in panchina?

«Finora ha sicuramente svolto un buon lavoro e quando è arrivato è stato bravo a non stravolgere niente, dando qualcosa in più alla squadra a livello di libertà. Sono però dell'idea che il vero impatto di un allenatore su un gruppo inizia a vedersi dopo un periodo di sei mesi, prima è difficile. È come quando si conosce una donna: all'inizio funziona tutto alla perfezione e c'è grande armonia, ma quando arriva la routine bisogna essere bravi nella gestione della situazione. Nello spogliatoio si iniziano a conoscere pregi e difetti dello staff tecnico ed è qui che si vede davvero la mano del coach. Il vero banco di prova sarà il girone di ritorno, dove la squadra esprimerà completamente la filosofia e il gioco di Jacobacci. Vedremo come risponderà il gruppo, la partita contro il San Gallo sarà molto indicativa».

In vetta alla graduatoria di Super League c'è l'YB (38 punti), davanti a Basilea (36) e San Gallo (35).

«Alla fine se la giocheranno il Basilea e l'YB, anche se i bernesi - sperando che non perdano Assalé - hanno qualcosa in più. Il prossimo weekend ci si gioca già una buona parte di campionato dato che ci sarà proprio lo scontro diretto a Berna. Il San Gallo? È una bella sorpresa. Il gruppo può beneficiare dell'entusiasmo dei giovani e dell'esperienza di giocatori di un certo spessore in panchina come Costanzo e Vilotic. Mi auguro che non faccia come il Thun dello scorso anno, quando dalla terza posizione dopo il girone d'andata, ha rischiato di retrocedere nella seconda parte del torneo».

E l'attaccante ticinese Patrick Rossini ha firmato per il Chiasso...

«Sono contento per lui. In questo modo almeno ha raggiunto la famiglia in Ticino e si risparmierà un bel po' di viaggi. Penso che Rossini abbia fatto la scelta migliore a livello personale e sono convinto che possa essere la pedina giusta per il Chiasso, soprattutto con Marzouk ai box. Lo conosco, è un ragazzo d'oro e sul campo ha sempre segnato. Il suo acquisto potrebbe rivelarsi davvero importante per i momò, si tratta di un bel colpo».

Tipress, archivio