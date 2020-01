L'Inter frena, la Juve può allungare. Pari Brescia, espulso Balotelli

LECCE (Italia) - Pomeriggio amaro per l'Inter, fermata al Via del Mare dal Lecce (1-1). Passati in vantaggio al 72' grazie a un colpo di testa di Bastoni, i nerazzurri - opachi e poco incisivi - hanno incassato il pareggio di Mancosu al 77'. Per la squadra di Conte (47 punti) è uno stop inatteso, un mezzo passo falso che potrebbe permettere alla Juve di scappare a +4 (i bianconeri, a quota 48, ospitano questa sera il Parma).

Pareggio pirotecnico a Brescia, dove le Rondinelle hanno impattato 2-2 col Cagliari. Alla doppietta di Torregrossa per i padroni di casa (27', 49'), ha risposto Joao Pedro (21', 68'). I sardi di Maran hanno così evitato la sesta sconfitta consecutiva. Per il Brescia da segnalare anche l'espulsione di Balotelli dopo 8’ dal suo ingresso in campo. L'attaccante, dopo aver rimediato un'ammonizione, è stato spedito sotto la doccia per proteste.

Anche la terza sfida delle 15 si è chiusa senza vinti né vincitori, con il Verona che ha pareggiato 1-1 sul campo del Bologna. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Bani al 21' ha risposto il neoacquisto dell'Hellas Borini (81').

keystone-sda.ch (MARCO LEZZI)