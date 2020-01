Disastro Napoli, per Gattuso è notte fonda

NAPOLI (Italia) - La crisi del Napoli è sempre più profonda, più grave. E nemmeno mister Gattuso, arrivato per rimettere insieme i cocci di una squadra sfasciatasi sotto l'ultimo Ancelotti, ha saputo riportare vitalità. Positività. Serenità.

L'ultimo passo falso, il terzo consecutivo, i partenopei lo hanno fatto in casa contro la Fiorentina (0-2). Davanti a una rivale che ha trovato in Iachini un allenatore con le idee chiare, i campani si sono sciolti velocemente, arrendendosi ai gol - uno per tempo - siglati da Chiesa e (26') e Vlahovic (74'). Il risultato finale (e i punti per esso assegnati) ha permesso alla Viola di raggiungere proprio il Napoli all'undicesimo posto della graduatoria di Serie A. La zona-Europa, alla quale ambivano le due squadre a inizio anno, è lontanissima.

keystone-sda.ch (CIRO FUSCO)