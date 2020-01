Voltafaccia Junior: non vuol più stare a Lugano

LUGANO – Carlinhos Junior è ancora un gocatore del Lugano. Ma lo rimarrà per poco. Come riportato da Rete Uno Sport, il brasiliano ha infatti chiesto al club di poter cambiare immediatamente aria. L'idea della società bianconera era quella di piazzare il sudamericano sul mercato la prossima estate. A questo punto però dovrà muoversi con maggior velocità – e minor profitto – e trovare un acquirente già per questa sessione di trattative.

Angelo Renzetti ha confermato che il calciatore non vuol più far parte della rosa dei ticinesi perché determinato a guadagnare più di quanto non faccia già ora. “Dobbiamo avere a che fare con queste situazioni che mi fanno venire il mal di pancia”, ha aggiunto il numero uno a Cornaredo.