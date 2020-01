Novoselskiy fa marcia indietro

LUGANO - Leonid Novoselskiy ha deciso di uscire dal comitato del Team Ticino e di diminuire il suo sforzo economico nei confronti del settore giovanile del Lugano. Questo a causa di alcune divergenze con il presidente del club sottocenerino Angelo Renzetti. Lo riporta "La Regione".

«Leonid non si sente più rappresentato in un’associazione per la quale aveva idee e progetti diversi da quelli che io, in prima persona, ho contribuito a introdurre. Non ha quindi intenzione di restare in comitato, e ha pure annunciato che ridimensionerà lo sforzo finanziario a favore del settore giovanile dell’Fc Lugano, pur restandone il presidente nonché finanziatore», le parole di Renzetti a "La Regione".