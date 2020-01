«Ronaldo? È straordinario: contro la Roma ha corso 1100m a più di 22km/h...»

TORINO (Italia) - Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è sempre più "innamorato" del proprio bomber Cristiano Ronaldo. Dopo il match di domenica scorsa contro la Roma - vinto 2-1 - il 61enne si è infatti coccolato il proprio attaccante, che in questa stagione ha finora messo a referto 14 gol in 16 incontri disputati.

«Ronaldo sta molto bene in questo momento», ha analizzato proprio Sarri ai media italiani. «I suoi guai fisici sono terminati e si trova in un momento di forma straordinario. Le statistiche parlano per lui e non soltanto per le sue reti, ma per tutto ciò che fa in campo. Contro la Roma per esempio ha corso 1100m a più di 22km/h, una prestazione incredibile(...)».

keystone-sda.ch (Riccardo Antimiani)