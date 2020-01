Benzina nel diesel e disastri vari: il pessimo Guardiola ha fatto danni per 580'000 franchi

MANCHESTER (GBR) - Pep Guardiola è il migliore al mondo. Non ci sono dubbi. No, un attimo, si deve specificare: lo spagnolo è il migliore al mondo su una panchina di calcio. In altre faccende invece è semplicemente nella media. O molto al di sotto di essa. C'è qualcosa di "normalissimo" che, per esempio, il 48enne catalano proprio non riesce a fare con disinvoltura: condurre una macchina. Delle sue pessime doti al volante si sono infatti accorti prima a Barcellona, dove non erano felicissimi quando si sedeva al posto del guidatore, e in seguito a Manchester.

Al City hanno perso il conto dei problemi avuti da Pep, un vero disastro alla guida delle tante auto aziendali avute. Entrato nel mondo dei Citizens, Guardiola ha avuto a disposizione una Mercedes GLE, un Range Rover, una Bentley Gtx 700 e per ultima, quella attuale, una Mini Cooper. Tutte in tre anni e mezzo, nei quali è riuscito a collezionar danni per 460 mila sterline (circa 580'000 franchi). Cosa ha combinato? La Bentley è stata completamente distrutta in un tentativo di fuoristrada. La Range Rover diesel è stata buttata dopo un pieno di... benzina. La Mercedes ha più volte visto i suoi specchietti finire in frantumi. Sarà solo un problema di guida sulla corsia sinistra? Non sembrerebbe...

keystone-sda.ch / STR (Rui Vieira)