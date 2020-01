Valverde traballa: il Barça pensa al pupillo Xavi

BARCELLONA (Spagna) - Nella serata di sabato 11 gennaio, l'ex centrocampista spagnolo Xavi ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato per l'ennesima volta amore eterno al suo Barça. «Non posso negare che sia il mio sogno allenare il Barcellona, l'ho già detto più volte», ha analizzato proprio Xavi alla stampa locale dopo una partita di Coppa del Qatar.

Nello stesso tempo il suo club attuale, ovvero l'Al Sadd, ha confermato i colloqui con i catalani riguardanti il futuro del giovane coach. «Non vi mentirò: ci sono delle negoziazioni in corso concernenti Xavi e ne stanno parlando tutti. Per il momento però lui è l'allenatore dell'Al Sadd», ha dichiarato il ds dei qatarioti Muhammad Ghulam Al-Balushi.

Il campione del mondo del 2010 non ha però voluto fornire nessun dettaglio sulle transazioni in corso, accontentandosi di raccontare di aver incontrato il suo amico, nonché ex compagno di squadra, Eric Abidal, attuale direttore sportivo dei blaugrana. Stando ad alcuni media spagnoli il colloquio avrebbe avuto luogo per sondare il terreno, con lo scopo di portare Xavi in Catalogna nelle prossime due stagioni, ma anche per il campionato in corso nel caso Ernesto Valverde dovesse venire sollevato dal proprio incarico.

Ricordiamo che nella sua carriera Xavi - arrivato all'Al Sadd nel 2015 come giocatore e diventato poi allenatore nel mese di agosto del 2019 - ha vinto un Mondiale (2010) e due Europei (2008 e 2012) con la Spagna, mentre con il Barcellona - fra gli altri trofei - ha conquistato 4 Champions League.

keystone-sda.ch / STF (Hassan Ammar)