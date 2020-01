Lugano battuto dall'Anderlecht

SAN PEDRO PINATAR (Spagna) - Seconda sconfitta in poche ore per il Lugano. Dopo il ko con l'Anversa (3-0) maturato ieri, i bianconeri - impegnati in ritiro in terra spagnola - sono stati battuti dalla formazione belga dell'Anderlecht per 2-1.

Per l'occasione il tecnico Jacobacci ha recuperato Bottani e Aratore mentre Lavanchy, a causa di alcuni problemi a un ginocchio, ha dovuto dare forfait così come Daprelà (reduce da una brutta influenza) e Gerndt.

La rete dei ticinesi - quando il risultato era sul 2-0 in favore degli avversari - è giunta all'88', grazie a una punizione ben calciata da Lovric.

LUGANO - ANDERLECHT 1-2 (0-0)

Reti: 56′ autorete 0-1; 64′ Amuzu 0-2; 88′ Lovric 1-2.

Lugano (primo tempo): Da Costa, Yao, Maric, Sulmoni, Obexer, Sabbatini, Selasi, Custodio, Bottani, Junior, Aratore. Indisponibili: Daprelà, Lavanchy, Gerndt, Kecskes.

Lugano (secondo tempo): Da Costa, De Queiroz, Covilo, Maric (70′ Sulmoni), Obexer (70′ Jovanovic), Lovric, Selasi, Guidotti, Junior (70′ Holender), Sasere, Gouano.