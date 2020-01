L'YB perde (già) Sörensen

BERNA - Lo Young Boys non potrà contare sui servigi del difensore danese Frederik Sörensen per circa due mesi. Il giocatore - appena giunto nella Capitale in prestito dal Colonia, fino al termine della stagione - si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a un ginocchio.

Il 27enne aveva già avuto lo stesso problema lo scorso anno ed è stato inevitabile che finisse sotto i ferri. A causa di questo contrattempo Sörensen non è stato in grado di partire con i suoi nuovi compagni per il ritiro turco di Belek.