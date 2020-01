Tegola per Mourinho: il bomber Kane fuori quattro mesi

LONDRA (GB) - Il capitano del Tottenham Harry Kane si è rotto un tendine del bicipite femorale sinistro e dovrà stare lontano dai campi da gioco per la durata di quattro mesi. L'attaccante si era infortunato lo scorso primo gennaio nel match di campionato contro il Southampton e tornerà dunque a disposizione del tecnico José Mourinho soltanto nel mese di aprile.

Si tratta di una grave perdita per gli Spurs e forse anche per la nazionale inglese, visto che dal 12 giugno al 12 luglio avranno luogo i campionati Europei. Il giocatore si augura ovviamente di riuscire a recuperare il 100% della forma in tempo utile per partecipare alla rassegna continentale.

In questa stagione Kane ha realizzato la bellezza di 11 reti in campionato, 27 totali in 31 partite se si considerano le segnature nelle coppe e con la maglia dell'Inghilterra. Nella sua carriera il 26enne si è inoltre aggiudicato in due occasioni la classifica marcatori della Premier League (2016 e 2017), così come quella dell’ultimo Mondiale (2018).

