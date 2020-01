Xhaka che combini? Alterco con il compare Holding e rissa sfiorata durante il match

LONDRA (GB) - Nonostante l'arrivo del nuovo coach Mikel Arteta e il prezioso successo maturato in occasione della prima partita di Premier League del 2020 contro il Manchester United (2-0), i nervi sono ancora molto tesi in casa Arsenal.

Durante la sfida di FA Cup contro il Leeds infatti - valida per i 1/32 di finale e vinta 1-0 - il centrocampista svizzero Granit Xhaka e il suo compagno di squadra Rob Holding, hanno avuto un brutto alterco in campo e sono quasi giunti alle mani.

Nel tweet in allegato si può notare il "collage" che ritrae il battibecco fra i due giocatori al 5' di gioco. Il difensore avrebbe dapprima criticato Xhaka di correre a vuoto, dopodiché quest'ultimo - in seguito a un errore grossolano di Holding - si è preso la sua personale vendetta scagliandosi su di lui. I toni si sono rapidamente accesi e la situazione si è calmata soltanto grazie all'intervento del portiere Emiliano Martinez e del difensore Sokratis.

ARSENAL team-mates Granit Xhaka and Rob Holding had to be separated by team-mates after being involved in a screaming match. Xhaka was clearly fuming with Rob until Sokratis stepping in to separate the warring duo. pic.twitter.com/BLJiTIpYBC