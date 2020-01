De Rossi annuncia il ritiro: «Mia figlia ha bisogno di me»

BUENOS AIRES (Argentina) - Basta con il calcio giocato. Daniele De Rossi ha annunciato l'addio al Boca Juniors, optando per il ritiro.

La scelta è prettamente di carattere personale, come ha lui stesso avuto modo di spiegare in conferenza stampa: «Non ho avuto problemi fisici di nessun genere, voglio soltanto tornare a Roma dalla mia famiglia. È una situazione che va avanti da ottobre. Dico addio a un club che mi è entrato nel cuore. Sono triste, avrei voluto giocare altri 10 anni. Mia figlia maggiore è rimasta in Italia. È una ragazza che ha bisogno di suo padre vicino. Potrebbe essere in pericolo e devo avvicinarmi. Mi manca la mia famiglia e io manco a loro. Qui mi hanno mostrato amore ma questa decisione è definitiva. Mi hanno detto di prendermi il tempo che voglio. Mi hanno offerto aiuto per risolvere quello che mi sta succedendo. Ma non ho bisogno di aiuto: devo tornare a casa mia».

Per il 37enne si prospetta ora un futuro nella sua Roma, squadra per la quale ha giocato praticamente tutta la sua carriera prima appunto del passaggio in Argentina negli scorsi mesi.

Tra i successi ottenuti spicca naturalmente quello del 2006: il Mondiale vinto in Germania con l'Italia.