Tanto tuonò che alla fine non piovve: Xhaka verso la permanenza

LONDRA (GB) - Sembrava a un passo dall'addio ma le cose nel calcio possono cambiare velocemente.

Granit Xhaka - dopo gli ormai famosi screzi con i tifosi dell'Arsenal e accostato poco prima di Natale all'Hertha Berlino - pare ora destinato a restare all'Emirates Stadium.

Decisivo per la sempre più probabile permanenza del calciatore rossocrociato l'avvento di Mikel Arteta in panchina, il quale nelle scorse settimane aveva preso il posto di Unai Emery: «Io credo proprio che resterà. Mi piace veramente e, per il nostro modo di giocare, può essere un calciatore fantastico per l'Arsenal. Ho parlato con lui e mi ha assicurato che resterà», ha dichiarato il tecnico 37enne.

Keystone