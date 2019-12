Il Barcellona vuole Thierry Henry

BARCELLONA (Spagna) - Stando al quotidiano catalano "Sport" Thierry Henry, attuale allenatore dei Montréal Canadiens (MLS), sarebbe in cima alle preferenze di gran parte della dirigenza del Barcellona.

Per la società blaugrana il campione del mondo con la Francia nel 1998 avrebbe il profilo ideale per rimpiazzare ipoteticamente Ernesto Valverde in panchina. Ricordiamo che dal 2007 al 2010 il 42enne ha militato nel Barça in qualità di giocatore vincendo sette trofei, fra cui due campionati e una Champions League.

Keystone, archivio