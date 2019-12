Valon Behrami riparte (forse) dalla Liguria

GENOVA (Italia) – Il futuro di Valon Behrami potrebbe essere rossoblù. Come anticipato da gianlucadimarzio.com, il 34enne sta infatti allenandosi con il Genoa nella speranza di strappare un nuovo contratto.

Svincolatosi dal Sion, il centrocampista ticinese dovrà convincere il nuovo allenatore del Grifone Davide Nicola, appena assunto in sostituzione di Thiago Motta. In caso di firma, un'avventura al Genoa non sarebbe una novità per Valon, che proprio al Ferraris debuttò in Serie A nel 2003.