Il Lugano saluta Vecsei

LUGANO – Il Lugano ricomincerà la sua corsa in Super League senza Balint Vecsei. Il 26enne centrocampista è infatti stato ceduto a titolo definitivo al Ferencvaros.

Sempre a Budapest, l'ungherese aveva già giocato fino al 2015, vestendo però la maglia della Honved. In questa stagione, Vecsei ha indossato in 18 occasioni la casacca bianconera (14 in campionato, 4 in Europa League), segnando tre reti.