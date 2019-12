Napoli all'ultimo sussulto, e Gattuso può respirare

REGGIO EMILIA (Italia) - Superando 2-1 il Sassuolo nel posticipo della 17esima giornata, il Napoli è tornato a vincere in campionato dopo oltre due mesi di digiuno.

Per sbarazzarsi dei neroverdi, i partenopei hanno scelto la via più difficile. Sono partiti a rilento, sono finiti in svantaggio e solo dopo una rumorosissima strigliata del loro mister - che già la scorsa settimana era stato costretto a masticare amaro per la sconfitta dal Parma - si sono messi a correre. Gli azzurri hanno trovato il pari con Allan al 57' e il gol vittoria, quello che ha permesso loro di salire all'ottavo posto della graduatoria, con Elmas al 94'.

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)