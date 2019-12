BERGAMO (Italia) - Una chiusura di 2019 da censura per il Milan, maltrattato a Bergamo nell'ultimo impegno dell'anno solare. Una prestazione nulla che ha fatto infuriare e non poco i tifosi: il panettone, per tutto il popolo rossonero, sarà indigesto. Non resta che sperare in un 2020 migliore.

«La prestazione non c'è stata, fa molto male - le parole del dirigente del Milan Boban - Addirittura imbarazzante, questo non può essere il Milan. Oggi è giusto essere sconcertati perché si tratta di una sconfitta terribile, è tremendo perdere 5-0. Dobbiamo pensare tanto e pensare bene, reagire e avere carattere. Noi restiamo supercontenti di Pioli, non c'entra nulla con il ko di oggi. Il mercato? Succederà qualcosa, ma non è semplice».

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)