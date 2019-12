Milan: è un vero e proprio disastro

BERGAMO (Italia) - Una chiusura di 2019 peggiore era difficile da preventivare per il popolo rossonero.

Nel match delle 12.30 giocato a Bergamo il Milan è colato a picco: 5-0 il risultato finale al termine di una partita in cui la squadra di Pioli non ci ha capito proprio nulla. L'Atalanta - andata a segno con Papu Gomez (10'), Pasalic (61'), Ilicic (63' e 72') e Muriel (83') - ha insomma messo in chiaro che la qualificazione agli ottavi di Champions non è arrivata per caso.

Per i rossoneri Ricardo Rodriguez è tornato titolare (è però stato sostituito da Calabria al 45'), mentre dall'altra parte Remo Freuler è entrato all'88' al posto di Papu Gomez.

Con questa affermazione l'Atalanta è salita al quinto posto a quota 31 punti, mentre il Milan resta decimo con 21.

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)