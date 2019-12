Alla Juve basta il rapportino

GENOVA (Italia) - Una prestazione non esemplare è bastata alla Juventus per superare 2-1 - in trasferta - la Sampdoria e cogliere così la 13esima vittoria in 17 giornate di campionato.

Schierata con il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo, la Vecchia Signora si è accesa solo a intermittenza, alternando buone giocate a lunghe pause. Ha saputo andare avanti (Dybala al 19') ma si è fatta riprendere dai blucerchiati (Caprari al 35'). Prima dell'intervallo CR7 ha poi permesso ai bianconeri di rimettere il naso avanti e - così - di affrontare la ripresa con meno apprensione. Nei secondi 45' la capolista di Serie A ha tenuto in mano il pallino del gioco ma non è più riuscita ad affondare i colpi. Si è un po' accontentata di un risultato che comunque le ha permesso di mettere in cassaforte tre punti preziosi.

keystone-sda.ch (Luca Zennaro)