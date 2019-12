Firmino in extremis, e il Liverpool può sognare

DOHA (Qatar) - Non ci sono state sorprese: la finale della Coppa del Mondo per Club FIFA sarà Flamengo-Liverpool. Come i brasiliani, avanti con l'Al-Hilal solo in rimonta, pure i Reds hanno però dovuto soffrire per qualificarsi per l'ultimo atto della manifestazione: il Monterrey è stato piegato 2-1 solo grazie a un gol di Firmino in pieno recupero.

In vantaggio con Keita (12'), la truppa di mister Klopp si è vista raggiungere dal veloce pari di Funes. Grintosi e molto attenti, i messicani hanno poi lasciato pochi spazi ai campioni d'Europa, quasi mai capaci di giocare in velocità e spesso tenuti lontani dalla porta difesa da Barovero. La speranza di portare il match (almeno) al supplementare è svanita, per Pizarro e compagni, al 92', quando l'attaccante brasiliano del Liverpool ha piazzato, da due passi, il gol che è valso la qualificazione dei suoi. La finale si disputerà sabato 21 dicembre.

keystone-sda.ch / STF (Hussein Sayed)