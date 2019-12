Il Flamengo vince e vola in finale

DOHA (Qatar) - Il Flamengo è la prima squadra a staccare il pass per la finale del Mondiale per club, in corso di svolgimento in Qatar. La compagine verdeoro ha infatti superato al penultimo atto i sauditi dell'Al-Hilal: 3-1 il risultato.

Per la cronaca i brasiliani sono andati sotto nel primo tempo in virtù del sigillo di Al-Dawsari (18'), dopodiché hanno girato l'incontro nella ripresa grazie ai gol di De Arrascaeta (46') e Bruno Henrique (78'), così come all'autorete di Albulayhi (82').

Il Flamengo affronterà mercoledì (ore 18.30) la vincente della gara tra Liverpool e Monterrey.

