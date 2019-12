Natale sereno per il Team Ticino

BELLINZONA - Il Comitato dell’Associazione Team Ticino si è riunito oggi per prendere importanti decisioni in merito alla futura conduzione del partenariato. Dopo approfondite valutazioni, e su input del presidente Angelo Renzetti, sono state prese le seguenti decisioni supportate dai quattro membri dell’Associazione.

- È stata confermata la quasi totalità dei contratti in essere con i collaboratori. Anche i contratti di lavoro con il direttore e responsabile tecnico Massimo Immersi e con il responsabile Footeco Mauro Giussani resteranno quelli attualmente in vigore;

- Le due squadre U15 della prossima stagione fungeranno da progetto pilota per introdurre delle componenti della metodologia applicata dal settore giovanile del Football Club Lugano nella metodologia attualmente applicata dal Team Ticino, questo con l’obiettivo di migliorarsi ancora e di fornire ai giovani calciatori la miglior formazione possibile. Il tutto sarà possibile grazie ad una conduzione mista delle due squadre da parte di attuali tecnici del Team Ticino e del settore giovanile del Football Club Lugano. La scelta definitiva dei tecnici spetterà al direttore Massimo Immersi, quest’ultimo farà poi la propria relazione al Comitato per la definitiva approvazione;

- Il Comitato ha chiesto al direttore Immersi di preparare un budget ed una strategia per riportare l’attuale U21 bianconera sotto il cappello del Team Ticino, questo al fine di offrire il miglior sbocco possibile ai ragazzi della U18 del partenariato e di rinforzare la collaborazione tra i tre club del partenariato;

- Nel corso dei primi mesi del 2020 il Comitato si adopererà per avvicinare nuove risorse finanziarie al Team, così da garantirne un futuro solido e fruttuoso.

Mediante le decisioni di cui sopra, l’attuale Comitato dell’Associazione è certo di aver dato un importante segnale costruttivo verso i giovani calciatori, le famiglie di quest’ultimi, l’opinione pubblica, gli sponsor ed il mondo politico in generale.