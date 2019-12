Senderos: «Chiasso? La fine di una bella storia»

GINEVRA - Philippe Senderos ha deciso e non tornerà più sui suoi passi. L'ormai ex difensore ha dunque lasciato il Chiasso e il calcio giocato all'età di 35 anni. «È la fine di una bella storia», ha analizzato il ginevrino a "20 minutes". «Ovviamente il mio corpo è un po' usurato e ogni cosa ha un inizio e una fine. È giunto il momento di tracciare una linea, ma se guardo indietro le soddisfazioni vissute sono tante, così come le belle esperienze. Ci sono anche stati dei momenti complicati, degli infortuni, ma questo fa parte dell'avventura».

Cosa farà adesso Senderos? «Trascorrerò un po' di tempo con la mia famiglia, dopodiché mi vedo bene continuare nel mondo del calcio, anche se non so ancora in quale ambito. Vedremo».

Ricordiamo che nella sua carriera il 35enne ha indossato le casacche di Servette, Arsenal, Everton, Milan, Fulham, Valencia, Aston Villa, GC, Glasgow Rangers, Houston Dinamo e Chiasso. Con la selezione rossocrociata è invece sceso sul terreno di gioco in 57 occasioni (5 reti), partecipando a tre fasi finali della Coppa del Mondo (2006, 2010 e 2014) e a un Europeo (2008).

keystone-sda.ch / STF (GUSTAVO GRILLO)