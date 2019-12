Il Lucerna batte il Basilea ma non basta: cacciato il coach

LUCERNA - Thomas Haeberli non è più il timoniere del Lucerna. Sulla panchina degli svizzero centrali dal mese di febbraio del 2019 il 45enne è stato congedato questa mattina, all'indomani della vittoria maturata in campionato a domicilio contro il Basilea (2-1).

Il contratto del coach sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ma la dirigenza ha preferito voltare pagina. Il Lucerna occupa infatti l'ottava posizione in classifica con soli 18 punti conquistati in altrettanti incontri. «Dopo un'analisi interna, abbiamo constatato che l'unica soluzione fosse di oltrepassare questo limite», ha dichiarato il ds Remo Mayer ai media locali. «Finora la squadra non si è presentata come l'avevamo immaginata, vogliamo quindi dare un nuovo impulso e un segnale diverso durante la seconda parte di campionato».

L'identità del suo successore non è ancora stata resa nota.

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)