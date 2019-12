«Il Napoli non sta bene»

NAPOLI (Italia) - Il minimo che si possa dire è che le partite d'esordio non portano bene a Rino Gattuso. Già con il Milan - era il 3 dicembre del 2017 - concesse il primo punto in Serie A al Benevento (2-2), subendo addirittura il pareggio con un gol del portiere avversario al 95'. Ieri sera il copione si è ripetuto, anzi è andata anche peggio al tecnico calabrese visto che il Parma - con Gervinho al 93' - ha lasciato a bocca asciutta Insigne e compagni...

«La squadra mentalmente non sta bene - le parole di Gattuso a Sky Sport - Abbiamo preparato la partita in due giorni e mezzo. Ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo, non credo alla sfortuna. La squadra deve tornare a credere nel proprio potenziale, deve togliersi dalla testa le problematiche. Io penso sia una grande squadra con giocatori fortissimi e costruita per stare in alto. Bisogna lavorare sulla testa. I primi dieci minuti sono stati una sciagura umana e rispecchiano il nostro momento. Le differenze con il mio Milan? Lì si era in difficoltà da qualche anno, qui è una situazione nuova. La zona Champions? In questo momento abbiamo il dovere di pensarci ma anche il dovere di migliorare pensando partita dopo partita».

keystone-sda.ch (CIRO FUSCO)