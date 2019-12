Gattuso punta uno svizzero, 15'000'000 sul piatto

NAPOLI (Italia) – Sabato il Napoli ospiterà il Parma. Non è (solo) alla sfida agli emiliani che – in ogni caso – sta pensando Rino Gattuso. Il 41enne mister sta cercando di capire come migliorare la rosa dei partenopei, con i quali deve provare a scalare la classifica di Serie A per raggiungere almeno il quarto posto.

Consigliato da Ancelotti, “Ringhio” ha già chiesto ad Aurelio De Laurentiis un rinforzo di peso per il mercato di gennaio: un esterno difensivo in grado di portare esperienza, corsa e qualità. Il nome? Ricardo Rodriguez. Gattuso conosce bene il rossocrociato, che con lui al Milan aveva il posto assicurato, e sta spingendo affinché possa arrivare velocemente all'ombra del Vesuvio. Per il 27enne cambiare aria, mollare i rossoneri, non sarebbe un problema, anzi: finito ai margini del progetto con Giampaolo prima e Pioli poi, farebbe carte false per accumulare partite e minuti in vista dell'Europeo. Un ostacolo al trasferimento potrebbe essere rappresentato dal costo del suo cartellino. Il Diavolo chiede 15'000'000, il Napoli vorrebbe spendere meno. Un accordo non pare in ogni caso impossibile da trovare.

