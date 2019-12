Chiasso, licenza a rischio: serve un intervento radicale

CHIASSO - Il Chiasso, allo stato attuale delle cose, non riceverebbe la Licenza per la stagione 2020/2021. La Swiss Football League, dopo i controlli effettuati da un suo delegato, esige un intervento radicale affinché il club momò possa adempiere ai parametri relativi ai caratteri infrastrutturali.

Ecco il comunicato della società rossoblù:

«F.C Chiasso 2005 S.A. comunica di aver ricevuto dalla Swiss Football League in data 10 dicembre una lettera in cui si comunica alla società che, facendo seguito ai controlli eseguiti dal sig. Bovigny delegato SFL, il terreno di gioco dello stadio Riva IV non soddisfa i parametri necessari per ricevere la licenza per la stagione 2020/2021.

La SFL auspica interventi radicali affinché il Club, definito dalla stessa “importante rappresentante del calcio ticinese e svizzero”, possa adempiere ai parametri relativi ai caratteri infrastrutturali.

La società comunica di aver immediatamente informato le autorità comunali preposte e contestualmente informa i propri tifosi che si adopererà per garantire la risoluzione del problema».

TiPress