Mini-camp gratuito per la tecnica individuale

MAGADINO - Campionati fermi? Non per il Team Allievi che prosegue il percorso tracciato con forza e convinzione e inserisce un altro tassello, a disposizione di tutti, per mostrare un metodo alternativo e divertente di allenamento.

Infatti nei giorni di venerdì 13 (18.30-20.00), sabato 14 (10.00-11.30 e 14.00-15.30) e domenica 15 dicembre (10.00-11.30 e 14.00-15.30) presso il Centro Sportivo di Magadino (campo sintetico), arriverà il mini-camp Marco Capparella K7! La carriera di Marco non ha bisogno di presentazioni, sempre nel professionismo di alto livello, spiccano tra le altre squadre Napoli, Perugia, Catania nella massima serie italiana. Da anni ha deciso di mettere a disposizione di tutti la propria esperienza creando un innovativo metodo di allenamento della tecnica individuale.

In questo evento gratuito saranno ammessi i ragazzi nati negli anni 2004 -2005 - 2006 - 2007, basterà dotarsi di divisa e scarpe da calcio. Anche per il pubblico l’entrata è libera per assistere all’evento.