«Il cuore dice Svizzera, ma faccio anche il tifo perché l'Italia vinca l'Europeo»

UDINE (Italia) - Chiusa anzitempo la sua avventura a Sion - con un contratto biennale rescisso dopo soli 3 mesi -, Valon Behrami è attualmente senza squadra e lavora con un preparatore a Udine. In attesa di una nuova sfida («In Serie A o Serie B, l'importante è un progetto vero»), il centrocampista rossocrociato ha parlato in un'intervista a "Tuttomercatoweb".

«Quando mi capita di parlare con dirigenti e allenatori, tutti partono da un presupposto. "Se dopo pochi mesi è andato via dal Sion, alla sua età, è perché non ce la fa". E invece no - esordisce Valon Behrami, facendo chiarezza sul suo prematuro addio ai vallesani - Ho lasciato due anni di contratto a 34 anni a cifre importanti. E l'ho fatto perché voglio sentirmi vivo. A Sion, alla base di tutto, c'erano dei progetti che non si sono poi mai realizzati».

E così Valon ha preso la sua decisione. «Esatto. Il loro metodo di lavoro era diverso dal mio. Non avendo la possibilità di lavorare con costanza in palestra e con un campo sempre agibile facevo fatica. Il sudore non mi hanno mai spaventato, anzi... però così era difficile. In tanti mi dicono: "perché sei andato via dopo due mesi"? Potevo svernare, con due anni a quelle cifre, no? È pieno il mondo. Non io, però. Non sono fatto così. È stata una scelta forte, ma giusta».

Ora Behrami è a Udine e vuole ripartire. «Ho avuto tempo per riflettere. Ora devo ricominciare. Sono a Udine e mi alleno con un preparatore. Mi sto trovando bene e aspetto novità dal mercato. Il mio desiderio è quello di rimanere in Italia».

L'ex Nazionale rossocrociato è poi stato interpellato sui prossimi europei... «Per chi farò il tifo? Sono stato parte integrante della mia Svizzera per tanto tempo. Il cuore non può che dire Svizzera, ma in Italia ho tanti amici e quindi faccio il tifo perché vinca l'Europeo. Ecco, così può andare...», conclude Valon Behrami.

Keystone