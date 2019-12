Il Napoli non sa proprio più vincere

UDINE (Italia) - Nell'anticipo serale della 15esima giornata di Serie A, il Napoli non è andato oltre all'1-1 in trasferta contro l'Udinese. Per la truppa di Ancelotti - che non vince da ben dieci partite fra campionato e Champions League - Zielinski (69') ha risposto al vantaggio iniziale di Lasagna (32').

Qualche ora prima Atalanta-Verona era finita 3-2 in virtù delle segnature di Malinovsky, Djimisiti e Muriel da una parte e della doppietta di Di Carmine dall'altra. In classifica i bergamaschi hanno agganciato il Cagliari in quinta posizione (28 punti) e sono seguiti dal Napoli (21).

keystone-sda.ch (GABRIELE MENIS)