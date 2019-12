Lugano dalla crisi al record (possibile), Jacobacci: «Non mi interessa»

LUGANO - In un periodo positivo ma non certo del tutto fuori dai guai, sabato (ore 19) a Neuchâtel il Lugano vivrà quello che potrebbe essere un crocevia della sua stagione. Uscire con un risultato positivo dalla Maladière permetterebbe infatti ai bianconeri di chiudere il loro 2019 lontano dalle ultime due della graduatoria di Super League. Addirittura lontanissimo, se dovesse arrivare una vittoria. Il problema è che, nella tana di un rivale agguerrito anche se non certo irreprensibile, i ticinesi si presenteranno senza molti dei loro punti di forza. Senza gli infortunati che da qualche settimana ormai siedono in tribuna, come pure senza Bottani e Junior, squalificati.

«In attacco giocherà uno tra Holender e Dalmonte – ha sottolineato Maurizio Jacobacci – non ho ancora deciso chi. Nessuno dei due è una prima punta ma hanno caratteristiche diverse, che potrebbero anche tornarci comodo. Con il primo proveremmo a mettere qualche palla alta dentro l'area, con il secondo giocheremmo invece in velocità. Proveremo insomma ad adattarci a loro. Ma mi aspetto anche che i due, che potrebbero pure scendere in campo entrambi – in momenti diversi della sfida – si adattino a un ruolo non loro. Dovranno essere pazienti, pensare a fare le cose facili, aiutare la squadra facendola salire, contrastare Oss e... tirare non appena ne avranno l'occasione».

Occasione è anche quella che avrà il Lugano...

«Per noi quella di domani è una partita cruciale. Sappiamo infatti che vincendo faremmo un grande balzo in avanti, che ci darebbe tranquillità per il futuro. Non faremo conti: proveremo a fare i tre punti ma sappiamo che in campo servirà avere ottimi equilibri. Dovremo chiudere gli spazi ed essere bravi nelle transizioni difensive-offensive. Se saremo lenti nelle ripartenze lo Xamax farà in tempo a chiudersi a riccio e sarà quindi per noi tutto più difficile».

Chi rischia di più è però il Neuchâtel...

«Per loro è una partita delicata. Fondamentale. Saranno molto aggressivi, compatti in difesa e pronti al contropiede. Noi dovremo pensare a fare il nostro gioco, senza cadere nelle provocazioni, stando anche attenti al campo. Quel tipo di sintetico è molto veloce, molto più che a Thun, dove abbiamo fatto molto bene tutto quello che avevamo programmato. Dovremo quindi essere ancora più attenti e precisi nei passaggi».

Vicino alla cessione, il Lugano è anche vicino al suo record di punti nell'andata di Super League. Mai è arrivato a quota 20 a metà campionato da quando è tornato in “A”.

«Alla cessione non pensiamo. Non è qualcosa che possiamo influenzare e solo su quello noi dobbiamo concentrarci. Questa squadra se l'è sempre giocata con tutte le avversarie. Ha perso partite, come quella contro il Sion, che avrebbe meritato di vincere. Quando sono arrivato ho quindi trovato un gruppo unito, affiatato, con grandi qualità e fisicamente a posto. Questo mi ha permesso di fare le cose un po' più in fretta, dedicandomi esclusivamente all'aspetto tecnico-tattico. La squadra ha già assimilato qualcosa di importante ma c'è ancora lavoro da fare. Serve sacrificio. E noi ci sacrificheremo per questa settimana, nella quale proveremo a fare il massimo dei punti. Il record? Non sono qui per quello ma per vincere la prossima partita».

keystone-sda.ch/ (PABLO GIANINAZZI)