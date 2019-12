Leo Messi balla sul fantasma di Cristiano Ronaldo

PARIGI (Francia) - Non ci sono state sorprese: nella cerimonia più scontata degli ultimi anni Lionel Messi ha sollevato il Pallone d'Oro. Per l'argentino si tratta del sesto trionfo personale. Un record, come i tanti che hanno contraddistinto - e stanno contraddistinguendo - la sua carriera. Il 32enne di Rosario ha battuto, nelle preferenze dei votanti, Virgil Van Dijk, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Che la Pulce fosse pronta all'ennesima gloria lo si è capito negli scorsi giorni, quando un'improvvida delegazione di France Football si è fatta beccare a Barcellona. Immaginare che fosse lì per preparare il servizio post premiazione non è stato difficile, e ha dato il la alle prime ipotesi. Un nuovo indizio dell'ascesa al trono dell'argentino l'ha data Cristiano Ronaldo, che ha prima incoronato il suo acerrimo rivale e in seguito confermato che non avrebbe partecipato alla cerimonia. Il terzo e definitivo indizio lo hanno dato le sempre informatissime agenzie di scommesse le quali, con grande anticipo rispetto al solito, hanno smesso di accettare puntate sul dieci del Barça. Tutto ciò ha forse tolto un po' di pathos alla serata, non certo merito a un campione impareggiabile.

Pur non lasciando il segno a livello internazionale - con il club come anche con l'Argentina - Leo ha infatti saputo strabiliare fornendo prestazioni individuali di altissimo livello, che lo hanno portato a firmare 51 gol in 50 partite. Nella stagione, la decima consecutiva con almeno 40 reti all'attivo, ha comunque messo in bacheca la Scarpa d'Oro e, con il Barcellona, la Liga e la Supercoppa. Tanto? Poco? Abbastanza per cancellare le speranze dei campioni d'Europa Virgil Van Dijk (ma i difensori e il Pallone d'Oro non vanno d'accordo) e Sadio Mané. L'unico che davvero avrebbe potuto sgambettare la Pulce era Cristiano Ronaldo, in trionfo con la Juventus (campionato e Supercoppa) e con il Portogallo (Nations League). Il più che mediatico lusitano non ha tuttavia convinto i votanti, finendo fuori dal podio e, soprattutto, fuori dalla cerimonia. Saputo di non essere destinato a ricevere allori, come già fatto al Best FIFA, CR7 ha infatti scelto di non presenziare. Pessimo gusto.

La top ten del Pallone d'Oro 2019

Messi (Barcellona)

Van Dijk (Liverpool)

Alisson (Liverpool) - Miglior portiere

Lewandowski (Bayern)

Mahrez (Manchester City)

Mané (Liverpool)

Mbappé (Psg)

Ronaldo (Juventus)

Salah (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Altri premi

De Ligt (Juventus) - Miglior U21

Rapinoe - Pallone d'Oro femminile

keystone-sda.ch/ (YOAN VALAT)