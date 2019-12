14 milioni per non far nulla, ma José ha detto "no"

Florentino Perez aveva offerto tanti soldi allo Special One soltanto per tenersi libero in caso di esonero di Zidane

MADRID (Spagna) - 14 milioni di euro per stare a guardare in attesa dell'esonero di Zinedine Zidane. Questa la "proposta segreta" avanzata nelle scorse settimane dal presidente del Real Madrid Florentino Perez a José Mourinho.