La cura Jacobacci funziona e il Lugano fa esplodere (finalmente) Cornaredo

LUGANO - In occasione del 16esimo turno di Super League il Lugano ha superato a domicilio il Servette con il punteggio di 1-0.

Grazie a questo successo la truppa di Jacobacci ha finalmente colto la prima vittoria di questo campionato fra le mura amiche, che corrisponde anche alla seconda affermazione consecutiva dopo il 3-0 ottenuto a Thun.

Per l'occasione il tecnico dei bianconeri non ha potuto beneficiare dei servigi di Maric, capitan Sabbatini e Gerndt, affidandosi in attacco a Junior e Aratore. La mossa gli ha dato ragione poiché è stato proprio il brasiliano al 49' su assist del suo compagno di reparto, a siglare la rete che ha regalato i tre punti ai padroni di casa. Per Jacobacci si tratta del terzo successo su quattro partite disputate da quando siede in panchina.

I bianconeri sono scesi in campo motivati a regalare la prima vittoria ai propri tifosi e ci sono riusciti in virtù di una gara solida. La squadra ha infatti concesso pochissimo agli avversari di giornata ed è stata in grado di concretizzare l'occasione capitata a Junior. Grazie ai tre punti messi in cascina il Lugano occupa sempre la settima posizione in classifica con 19 punti, una lunghezza in meno del Sion sesto (20) e quattro in più del Lucerna (15) ottavo.

Nelle altre gare da segnalare il netto successo (3-0) con cui il Basilea ha prevalso sulla capolista Young Boys, in virtù delle segnature di Arthur, Alderete e Zhegrova.

In Challenge League infine il Chiasso ha perso 4-2 in trasferta dal Vaduz. Di Milinceanu, Cicek, Simani e Schmid i sigilli dei padroni di casa, di Almeida e Bahloul su rigore i gol ospiti.

keystone-sda.ch/ (PABLO GIANINAZZI)