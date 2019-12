Il magic moment di Guidotti: «Finalmente è arrivato il mio momento»

LUGANO - Giovedi l’esordio in Europa, oggi per la prima volta ha giocato in Super League. Un magic moment per il 20enne Stefano Guidotti. «Dopo tanti sacrifici e periodi non facili, finalmente è arrivato anche il mio momento. Voglio continuare così, non fermarmi, guai a dormire sugli allori. Devo impegnarmi, sacrificarmi al massimo, solo così posso raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Chiaro, adesso mi godo questo momento. Non poteva esserci partita migliore per me; questa vittoria è importantissima e fondamentale per la squadra, ci ha permesso di allungare sulle ultime posizioni».

Una battaglia durata 90' e oltre... «Esatto. Il campo era molto pesante e si sa che queste partite sono tiratissime fino al fischio di chiusura».

TiPress